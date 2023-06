Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Fußgängerampel in der viel befahrenen Germersheimer Straße in Römerberg könnte mehr Sicherheit, insbesondere für Schulkinder, schaffen. Um zu überprüfen, ob sie wirklich nötig ist, stand anderthalb Jahre eine Testampel in der Nähe des Berghausener Bahnhofs. Jetzt wird sie abgebaut, aber wird sie auch durch eine fest installierte Ampel ersetzt?

Eine Elterninitiative hatte die Kreuzung Germersheimer Straße/Eisenbahnstraße als einen Gefahrenschwerpunkt in Römerberg identifiziert und den Wunsch nach