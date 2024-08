Wenn man ein Exemplar von Tapinoma magnum sieht, ist es fast schon zu spät. Dann hat die aus dem Mittelmeerraum eingewanderte Ameise wahrscheinlich bereits Nester mit Millionen Bewohnern angelegt, die sich untereinander vernetzen. Diesem Phänomen stehen derzeit Menschen an verschiedenen Orten in der Pfalz hilflos gegenüber. Ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Insekten gibt es offenbar (noch) nicht. Die Folgen davon, wie rasant sich die ursprünglich aus Nordafrika stammende Große Drüsenameise ausbreitet, sind aktuell in der Südpfalz zu besichtigen: In Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) hat sie vom Friedhof aus die Ortsmitte erobert und beispielsweise an der katholischen Kirche die Treppe unterhöhlt, sodass deren Stufen nicht mehr trittsicher sind. Aber wie ist die Art in die Pfalz gelangt? Bernhard Seifert, promovierter Insektenkundler und ehrenamtlicher Mitarbeiter der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, hat beobachtet: Seit es schick ist, deutsche Gärten mit importierten Pflanzen in mediterrane Oasen zu verwandeln, treten diese Ameisen immer häufiger auf. Der Wissenschaftler hat da eine klare Meinung: Zu viele Leute pflanzen sich „zu viel unnützes Zeug“ auf ihre Grundstücke.

