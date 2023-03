Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was fressen Ameisen? Wie hoch werden ihre Hügel? Und ist der Specht Freund oder Feind der Ameisen? Die Teilnehmer einer Tour der Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen haben im Schifferstadter Wald viel Wissenswertes über die nützlichen Waldtiere erfahren. Am Ende hielten sie sogar ein „Ameisendiplom“ in den Händen.

„Da ist eine“, ruft Lilly. Sie zieht blitzschnell eine kleine Lupe aus ihrer Hosentasche und beugt sich nach unten. Auf einem Baumstumpf hat sie eine Schwarze Wegameise entdeckt.