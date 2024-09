Drei prämierte Theaterstücke werden beim Amateurtheaterwettbewerb Schappo 2024 auf die Bühne des Carl-Bosch-Hauses in Maxdorf gebracht. Beim Wettbewerb des Rhein-Pfalz-Kreises für Laientheater der Metropolregion Rhein-Neckar werden sie im Oktober zusätzlich noch um den Zuschauerpreis antreten.

Wer mit bewerten will, kann sich Karten sichern: Der Vorverkauf für die Aufführungen der Siegerensembles hat begonnen. „Schappo“ ist die pfälzische Form des französischen Anerkennungsrufs „Chapeau“ und bedeutet somit „Hut ab“. Der Wettbewerb von Rhein-Pfalz-Kreis und Sparkasse Vorderpfalz, der seit 2010 stattfindet, soll die Amateurtheaterszene zwischen Pfälzer- und Odenwald aufwerten und stärker vernetzen. Eine Fachjury hat bereits unter den zwölf Bewerbern die drei Sieger ausgewählt, die sich jetzt im Carl-Bosch-Haus vorstellen.

Der Zuschauermeinung stellen sich „Frogs on Stage“ aus Jockgrim, „Zu viel Jamal“ aus Heidelberg und „Theater ImPuls“ aus Mannheim. Die Siegerensembles sind verpflichtet, das Stück, mit dem sie sich beworben haben, aufzuführen. Neben der Schappo-Trophäe erhalten sie laut Mitteilung der Kreisverwaltung jeweils 2000 Euro Prämie, zusätzlich kann einer der Sieger den Zuschauerpreis in Höhe von 1000 Euro gewinnen.

Die Termine: Das „Theater ImPuls“ führt „Biografie: Ein Spiel“ am Freitag, 18. Oktober, auf; „Zu viel Jamal“ zeigt „In-between, Dazwischen“ am Samstag, 19. Oktober, und „Frogs on Stage“ führen „Die Monsterinsel“ am Freitag, 25. Oktober, auf. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr und finden alle im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf statt. Die Preisverleihung findet am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr statt. Dabei werden die Schauspieler Max von Pufendorf und Alexis Bug erwartet, die an diesem Abend mit ihrem neuen Programm Premiere feiern und den Zuschauerpreis vergeben werden. Ragna Pitoll, festes Mitglied des Ensembles des Nationaltheaters Mannheim, wird die Jury vertreten, und die vier Musikerinnen von Jazzabella sollen dem Abend besondere musikalische Akzente verleihen.

Karten für die Aufführungen und das Finale sind im Palatinum Mutterstadt an der Kasse, telefonisch unter 06234 927050 oder online unter www.palatinum-mutterstadt.de für jeweils acht Euro erhältlich.