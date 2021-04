Das Impfzentrum in Schifferstadt wird sich am Wochenende an der Sonderimpfaktion beteiligen, die das Land angekündigt hat. „Das bedeutet, dass wir durch eine deutliche Erhöhung des Personal- und Materialeinsatzes die in den letzten Wochen bereits stark erhöhte Kapazität, die schon weit über unseren ursprünglichen Planungen liegt, nochmals steigern können“, sagt Kreissprecherin Kornelia Barnewald. Zusätzlich geimpft werden ihr zufolge Personen der aktuell geöffneten Priorisierungen, das Land lade diese Personen ein und buche sie ein. Zusätzlich geimpft werden laut Barnewald voraussichtlich rund 260 Personen pro Tag, das mache rund 1100 Impfungen insgesamt pro Tag.