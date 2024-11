In der Turnhalle Mechtersheim qualmen am Samstag, 9., und Sonntag, 10. November, wieder die Würfel, wie die Veranstalter der Römerberger Spieletage versprechen. An diesem Wochenende können jeweils von 15 bis 19 Uhr die Spieleneuheiten der Mediathek und des Jugendzentrums getestet sowie Altbewährtes gespielt werden.