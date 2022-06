Es hat zweimal wegen Corona pausieren müssen, doch nun findet am kommenden Wochenende in Bobenheim-Roxheim das 70. Gondelfest statt. Allerdings ohne seine Wahrzeichen: die Gondeln.

Gefeiert wird auf dem Festplatz am Roxheimer Altrhein von Freitag, 1. Juli, 18 Uhr, bis Montagabend, 4. Juli. Wer abseits des Trubels früher gern mal auf dem Wasser eine Runde im Tretboot oder in einer der original venezianischen Gondeln gedreht hat, wird vermutlich enttäuscht sein: Familie Vettermann, die dafür viele Jahre zuständig war, muss passen. Aus gesundheitlichen Gründen, sagt der Erste Beigeordnete Frank Peter (CDU). Und die Boote jemand anderem anzuvertrauen, sei für die Gemeinde nicht infrage gekommen. Denn ein Gondoliere braucht Erfahrung, und die Vettermanns hätten sich auch immer um alle Sicherheitsbelange gekümmert. Peter deutet an, das in diesem Jahr die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für den Gondel- und Tretbootbetrieb auf dem Roxheimer Altrhein sehr spät eingetroffen sei. Es stehe zu befürchten, dass sie im Kreishaus künftig nicht mehr erteilt werde.

Der Beigeordnete kündigt außerdem an, dass die Gemeinde als Festausrichter sparen muss, deshalb seien fürs Musikprogramm fast nur „einheimische“ Bands engagiert worden. Am Eröffnungsabend spielt zunächst die Frankenthaler Schülerband „De Breaks“, die im Mai im Finale der Fernsehshow „The Voice Kids“ aufgetreten ist. Anschließend, ab 20 Uhr, soll und will die Bobenheim-Roxheimer Gruppe The Smokies den Platz rocken. Da dürfen natürlich Hits der britischen Popband Smokie, zum Beispiel „Living Next Door To Alice“, nicht fehlen. Am Samstagabend treten Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen gemeinsam mit dem sicher bestens gelaunten Publikum die musikalische Zeitreise in die glitzernde Schlagerwelt der 60er- und 70er-Jahre an.

Am Sonntag umrahmt der Shantychor Die Landratten von der Chorvereinigung Bobenheim-Roxheim ab 11 Uhr den Frühschoppen. „Hier darf geschwoft und mitgesungen werden“, meint Beigeordneter Peter. Zum traditionsreichen Fischerstechen in Booten auf dem Altrhein, organisiert vom Ortskartell, finden sich wagemutige und nicht wasserscheue Teilnehmer um 14 Uhr am Ufer nahe dem Festplatz ein. Gleichzeitig beginnt das bis 18 Uhr angesetzte Kinderprogramm mit Schminken, Clownauftritt und Ballonmodellage, und auf der großen Bühne stellt Stefan Spießberger die jungen Keyboardgruppen seiner Schule für Tasteninstrumente vor. „Hierbei machen Kinder aus Bobenheim-Roxheim ihre erste Bühnenerfahrung“, kündigt Peter an.

Ab 15.30 Uhr kommen mehrere Tanzgruppen der beiden örtlichen Fasnachtsvereine zum Einsatz, ab 17 Uhr singen die Kinder vom Haus der kleinen Füße Mitmachlieder zu Gitarre, Cello und Cajon. Abends ab 18.30 Uhr spielt die Pfälzer Mundartgruppe Horsch mol hie. Ihre Spezialität sind selbst gemachte Lieder und pfälzische Coverversionen von Rocksongs.

Wie gewohnt klingt das Gondelfest am Montag aus. Von 14 bis 18 Uhr geben sich die Schausteller und Festwirte (Vereine und örtliche Gastronomie) familienfreundlich und bieten vergünstigte Preise für die Fahrgeschäfte und Softdrinks an. Danach bieten Trudy van Fredward Gute-Laune-Musik, bevor um 22.30 Uhr vor der schönen Kulisse des Altrheins, in dem wie immer der beleuchtete und mit Wasserfontänen umrahmte Nachbau der Rialto-Brücke steht, ein Brillantfeuerwerk das Fest beendet.

Dieses Spektakel stand – trotz Naturschutz und Geldsorgen – nicht infrage. Die Erlaubnis, die Tierwelt an dem Gewässer spätabends ausnahmsweise mit Knallgeräuschen stören zu dürfen, liegt vor. Und wenn hier auch noch der Rotstift angesetzt worden wäre, meint Frank Peter, bleibe ja diesmal nicht mehr viel übrig von dem, was das Bobenheim-Roxheimer Gondelfest ausmacht.