Nach dem Aufstellen des Weißen Kreuzes auf dem Kreuzplatz in Schifferstadt sind weitere Restaurationsarbeiten notwendig. Diese sollen in den folgenden Tagen erfolgen. Danach wird das Kreuz verhüllt. Und das hat seine Gründe.

Der Kreuzplatz in Schifferstadt ist umgestaltet, das dreieckige Areal zwischen Speyerer Straße und Hauptstraße wurde gerade erst eingeweiht. Das erste Projekt im Programm „Soziale Stadt“, das fertig ist. Das große sogenannte Weiße Kreuz aus dem Jahr 1816, das dem Platz den Namen gibt, war während der Bauarbeiten abgebaut, sicher eingelagert und dann restauriert worden. Um die Platzierung des Kreuzes, das nun weiter an die Spitze des Platzes gerückt ist, hatte es in den vergangenen Wochen kontroverse Diskussionen gegeben (wir berichteten). Bei der Einweihung wurde das Kreuz neu gesegnet, wie es laut Pfarrer Georg Müller guter Brauch nach einer Renovierung und Veränderung ist.

Materialien müssen aushärten

Doch ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. In dieser und in der kommenden Woche werden laut Stadtverwaltung die restlichen Restaurierungsarbeiten am Wegekreuz auf dem Kreuzplatz erledigt. Diese seien erst jetzt, nach Aufstellung des Kreuzes möglich. Im Anschluss an die Restaurierungsarbeiten müsse das Weiße Kreuz aus dem Jahr 1816 zur Aushärtung der Materialien und aufgrund des momentanen unbeständigen Wetters für etwa zwei Wochen abgedeckt bleiben. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die zum Erhalt des Kreuzes notwendigen Maßnahmen.