Auf dem Waldfriedhof Schifferstadt ist am Montag, 16. März, ein Wasserrohrbruch aufgetreten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, konnte die Wasserversorgung schneller als erwartet repariert und inzwischen vollständig wiederhergestellt werden. Durch den Schaden war die Wasserentnahme zur Grabpflege zeitweise auf dem gesamten Friedhofsgelände nicht möglich. Fachkräfte waren unmittelbar vor Ort und arbeiteten an der Behebung. Wie die Verwaltung erklärt, ist der Schaden nun behoben und alle Entnahmestellen stehen wieder zur Verfügung. Der Waldfriedhof Schifferstadt gehört zu den größten Begräbnisstätten der Stadt und liegt am Rand eines weitläufigen Waldgebiets.