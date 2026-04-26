Im Zeichen der 1111-Jahr-Feier von Gerolsheim steht die diesjährige Veranstaltung auf dem Wein-Aktiv-Lehrpfad auf dem Palmberg. Zwölf Verpflegungs- und Ausschankstände an acht Standorten laden am Sonntag, 3. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf dem barrierefreien Rundweg oberhalb des Dorfs zu Pausen ein. Man kann sein eigenes Dubbeglas mitbringen oder vor Ort ein Jubiläumsglas kaufen – solange der Vorrat reicht. Für Kinder gibt es nach Informationen der Ortsgemeinde zahlreiche Spielmöglichkeiten und Mitmachaktionen. Die Bauern- und Winzerschaft hat eine Traktorenausstellung vorbereitet. Ein Planwagen bringt Gäste zu jeder vollen Stunde zwischen 11 und 15 Uhr vom Dorfgemeinschaftshaus (An der Weet) zum Lehrpfad. Parkplätze gibt es am Friedhof (Rieslingstraße), am Dorfgemeinschaftshaus und bei der Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten am Palmberg.