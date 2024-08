Im Schreiwer-Hais’l in Schifferstadt ist am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr die lustige Truppe Inges Chorona auf der Bühne. Mit dem Virus hat das nichts zu tun, vielmehr steckt in Chorona einmal das Wort Chor, zum anderen der pfälzische Begriff Korona, was ein lustiges und geselliges Völkchen beschreibt. Und so geht es am Sonntag auch im Schreiwer-Hais’l zu, mit alten Volksliedern, modernen Gassenhauern und gängigen Schlagern. Neben den acht Frauen und drei Männern von Inges Chorona ist auch Mundartspezialist Erich mit von der Partie, der auf seine Weise dafür sorgt, dass der Pfälzer Dialekt nicht verloren geht.

Termin

Inges Chorona im Schreiwer-Hais’l, Lillengasse 5, Schifferstadt, Sonntag, 11. August, 11 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0157 35744502.