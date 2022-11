Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hat als erste Kommune im Rhein-Pfalz-Kreis ihre Sirenen digitalisiert. Am Samstagvormittag sollen sie getestet werden. Dabei sind die Feuerwehr und die Verwaltung auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

„Wir hoffen, dass wir die Sirenen nie brauchen werden“, sagt Stefan Zöller. Er ist Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) wünscht ebenfalls, dass die Planungen „für die Schublade“ sind. In den vier Orten der Verbandsgemeinde hat die Firma Fischer (Freudenberg) in den vergangenen Monaten an sechs bestehenden Standorten die Sirenen modernisiert. Zwei Stellen fielen weg, weil sich die Sirenen ohne vertragliche Grundlage auf Privathäusern befanden. Eine siebte Sirene wurde in Heiligenstein in den Rauhweiden an einem Mast montiert. Der Standort ist neu und wurde nach Angaben von Wehrleiter Stefan Zöller ausgewählt, weil es sich dort um Überflutungsgebiet des Rheins handelt, in dem einige Firmen und Vereine ansässig sind.

Die Sirenen sollen die Bevölkerung im Katastrophenfall warnen. Sie gelten als die effektivste Methode so viele Menschen wie möglich egal zu welcher Uhrzeit auf eine Gefahr hinzuweisen. Denn alternative Warnmöglichkeiten über Mobiltelefone und Apps stehen nicht jedem zur Verfügung. Nachdem der Bund die Sirenenwarnung mit dem Ende des Kalten Kriegs aufgegeben und an die Kommunen übertragen hat, sehen er und das Land nun wieder deren Notwendigkeit und fördern den Ausbau mit insgesamt 8 Millionen Euro. Laut Wehrleiter Zöller hat die Erneuerung der Sirenen bisher 160.000 Euro gekostet. Mit den neuen Geräten sollen auch Sprachdurchsagen möglich sein, wozu es dem Wehrleiter zufolge allerdings noch eines zumindest im Rhein-Pfalz-Kreis abgestimmten vorgefertigten Textes bedarf.

Beim Probealarm am Samstag werden die Sirenen ab 11 Uhr getestet, um 11.05 Uhr wird ein eine Minute langer Dauerton mit zweimaliger Unterbrechung zu hören sein. Das ist ein Feueralarm, der im Notfall die Floriansjünger alarmieren könnte, wenn deren digitale Funkmeldeempfänger ausgefallen wären. Um 11.10 Uhr ertönt der Katastrophenalarm – ein eine Minute langer an- und abschwellender Heulton. Um 11.15 Uhr folgt die Entwarnung – ein Dauerton, der eine Minute anhält. Verwaltungsmitarbeiter und ehrenamtliche Feuerwehrleute werden währenddessen in bestimmten Randbereichen der Orte unterwegs sein und prüfen, ob die Sirenen auch dort zu hören sind.

Bürger sollen helfen

Zudem setzt die Verbandsgemeinde auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, die der Verwaltung mithilfe eines abgedruckten Formulars im aktuellen Amtsblatt Rückmeldung geben sollen, wie sie den Probealarm bei sich zu Hause wahrgenommen haben. Hintergrund ist, dass es in Dudenhofen, Harthausen und Hanhofen sowie in den drei Römerberger Ortsteilen (mit Ausnahme von Heiligenstein) jeweils nur noch eine Sirene gibt, die so leistungsstark sein soll, dass deren Ton alle bewohnten Gebiete erreicht. Ob das Konzept aufgeht, wird der Probealarm zeigen. „Interessant wird es in Dudenhofen“, nennt Bürgermeisterin Schmitt-Makdice ein Beispiel. Denn dort teilt die B39 mit ihrer Lärmschutzwand den Ort. Die einzige Sirene ist auf dem Dach der Festhalle im Norden der Gemeinde installiert. „Wir hoffen, dass sie auch im Neubaugebiet In den dreißig Morgen zu hören ist“, sagt Zöller.

Nach dem Probealarm sollen die Rückmeldungen der Bevölkerung ausgewertet werden. Am bundesweiten Warntag am 8. Dezember werden die Sirenen erneut ertönen, um nachzusteuern. Als Beispiel, wann die Geräte im Notfall heulen könnten, nennt Wehrleiter Stefan Zöller ein extremes Rheinhochwasser, ein Starkregenereignis mit entsprechender Vorwarnung, ein Vorfall im weiter als Zwischenlager genutzten Atomkraftwerk Philippsburg oder bei einer Evakuierung wie nach der Gasexplosion in Harthausen. Zöller betont aber gleichzeitig, dass solche Gefahrenlagen Sache des Kreises seien und ein Vorgehen abgestimmt sein müsse.