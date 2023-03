Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bienen in und um Beindersheim können sich freuen. Denn sie finden im nächsten Frühjahr und Sommer aller Voraussicht nach ein reichhaltigeres Nahrungsangebot vor. Das liegt an einem alten Kaugummiautomaten, den die Gemeindeverwaltung am Rathaus hat aufhängen lassen.

Was man nicht so alles findet, wenn man ein paar Minuten Zeit hat und in den unendlichen Weiten des Internets surft. Ken Stutzmann (SPD) ging es so vor ein paar Wochen. Da fand der Beindersheimer