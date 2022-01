Wie ein Rollerfahrer sich zu helfen wusste, als das Licht an seinem gefährt kaputt war – und doch scheiterte.

Es gibt doch immer wieder diese Momente, in denen man sich denkt: Eigentlich könnte man doch ... Meistens sind das so Einfälle, die dem jugendlichen Leichtsinn geschuldet sind – auch als Erwachsener. Ehrlich: Wer hat noch nicht überlegt, mit einer Taschenlampe aufs Fahrrad zu steigen, wenn die Batterien des Lichts mal wieder überraschend leer sind? Oder neuerdings die Lampe des Smartphones zu zweckentfremden? Aber dann lässt man solche Sachen meist doch sein. Weil einen ein schlechtes Gefühl beschleicht – oder weil ein inneres Stimmchen flüstert, dass das Ganze eben doch keine so gute Idee ist. Anders ausgedrückt: Die Vernunft siegt.

Allerdings gibt es eine gewisse Gesetzmäßigkeit: Irgendjemand macht es doch irgendwann. So wie der 68-jährige Rollerfahrer, der jüngst einer Polizeistreife in der Maxdorfer Hauptstraße auffiel, weil er den Einsatzkräften am Nachmittag ohne eingeschaltetes Licht entgegenkam. Kurz bevor er das Polizeiauto passierte, schaltete er das Licht an.

Die Polizisten waren skeptisch und baten den Mann zur Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass die offizielle Lichtanlage des Gefährts defekt war. Der 68-Jährige hatte kurzerhand eine LED-Stirnlampe mit Klebeband am Scheinwerfer fixiert. Dummerweise hatte er jedoch vergessen, sie vor Beginn der Fahrt anzuschalten. Die Polizei nennt den Mann geradezu liebevoll „Daniel Düsentrieb“, in Anlehnung an den Tüftler aus Entenhausen, der mit allerlei genialen Erfindungen aufwartet, selbst aber ein bisschen zerstreut daherkommt. Eine seiner Ideen war etwa heißer Eistee. „Zwischen Wahnsinn und Verstand ist oft nur eine dünne Wand“, sagt Daniel Düsentrieb. Man muss ihn mögen, selbst wenn er sich ab und an von Dagobert Duck ausnutzen lässt.

Die Polizei attestiert dem Rollerfahrer in Maxdorf derweil sogar einen „zugegeben kreativen Lösungsansatz“. Ganz legal ist es trotzdem nicht. Und so verboten die Polizisten dem kreativen Verkehrsteilnehmer wegen der einsetzenden Dunkelheit die Weiterfahrt. So ist das eben mit den spontanen Einfällen. Aber wie heißt es bei Daniel Düsentrieb: „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör!“