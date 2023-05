Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie Beigeordneter Hans Schwind zur Diskussion um Splitt auf dem Schifferstadter Friedhof Stellung bezieht. Eine Reaktion auf die RHEINPFALZ-Mundartkolumne.

Kein Splitt sollte mehr um die Gräber auf dem Schifferstadter Waldfriedhof verteilt werden dürfen, dann aber doch wieder – es hat einiges Hin und Her gegeben um den Vorschlag vom Beigeordneten Hans Schwind (CDU). Und viele heftige Diskussionen im Ort und im Ratsausschuss. Ute Zimmermann hat diesen „ganze Uffstand“ in der RHEINPFALZ-Mundartkolumne „Guck mol do“ mit spitzer Feder aufs Korn genommen (Ausgabe 31. März) und augenzwinkernd gleich rechtzeitig zum 1. April noch ein paar Vorschläge dazu unterbreitet – wie Strom- und Wasseranschluss für jedes Grab und „abschließbare Zinkgaräschelcher“ für die Grabpflegeuntensilien. Und damit Hans Schwind zu einer Antwort veranlasst – stilecht in Mundart. So lassen wir ihn auch zu Wort kommen ...