Es hängen am Freitagmorgen noch ein paar dunkle Regenwolken über dem Neuhofener Altrhein, was ihn etwas finster wirken lässt. Fast ein bisschen unheimlich. Die kleinen, glitzernden Fischleiber im Schilf machen es nicht besser. Und in der Tat ist der Altrheinarm gerade kein idyllischer Ort. Das Wasser ist tot. Nicht zum ersten Mal gibt es hier diese Probleme.

Der Weg zum alten Teil des Neuhofener Altrheins führt an Mais- und Karottenfeldern vorbei und endet quasi in der Pampa: Brombeerbüsche, wilder Hopfen ranken am Ufer munter durcheinander. Aber