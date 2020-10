Die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes haben begonnen. Zu diesem Anlass nimmt das Personal der Kindertagesstätten „Großer Garten“ und „Entdeckungskiste“ am Mittwoch, 14. Oktober, an einem eintägigen Streik teil. Deshalb organisiert die Kita „Entdeckungskiste“ nach Angaben der Stadtverwaltung Schifferstadt einen Notgruppenbetrieb mit geänderten Öffnungszeiten und die Kita „Großer Garten“ bleibt an diesem Tag geschlossen.