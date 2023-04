Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Renate und Erich Griesbach feiern am heutigen Mittwoch ihre diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren haben sie in der evangelischen Kirche in Hockenheim den Bund fürs Leben geschlossen. Kennengelernt hatten sie sich auf der Speyerer Frühjahrsmesse.

Renate Griesbach ist 1941 in Mannheim geboren, ihr Ehemann 1937 in Thiel in Böhmisch Leiba. Er sei 1951 in die Pfalz gekommen. „Kennengelernt haben wir uns am 30. Mai 1957 auf der Speyerer Frühjahrsmesse.