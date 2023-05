Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der Linie 98 können Fahrgäste mit einem Kleinbus von Altrip über die Rheinfähre nach Mannheim gelangen und umgekehrt. Den Takt empfinden viele als nicht ideal. Das erkennt die Kreisverwaltung an und hat einen Verbesserungsvorschlag vorlegt. Der überzeugt die Altriper Politik nicht ganz. Sie strebt weitere Verbesserungen an. An dieser Stelle gibt es noch viel Klärungsbedarf.

Kritik am Takt der Buslinie gibt es schon seit Jahren. Die Altriper fordern eine bessere Anbindung nach Mannheim. Die Hochstraßenprobleme in Ludwigshafen sorgen nun seit einigen Monaten