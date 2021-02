Auch wenn die Fasnacht in ihrer gewohnten Form ausfallen muss – auf die „Rosenmontagsüberraschung“ für die Kinder der integrativen Kindertagesstätte Sonnenblume in Ludwigshafen-Oggersheim wollte Hans-Joachim Bartsch von den Altriper Wasserhinkle nicht verzichten. So gab es für die Kleinen wieder Geschenke – unter Corona-Bedingungen.

„Die Kinder können ja nicht verstehen, warum Fasnacht nicht gefeiert werden kann“, sagt „Hajo“ Bartsch. Seit 13 Jahren bereits organisiert der Altriper diese Aktion. Er sammelt schon ab Herbst Spenden bei Geschäften, Super- und Baumärkten und Banken, baut einen kleinen Motivwagen und packt ihn voll mit Geschenken für die Kindertagesstätte der Lebenshilfe. So auch diesmal, wenn auch alles etwas anders ablief als sonst.

Kein Gardetanz und ohne Prinzessin

Denn die Geschenke mussten diesmal – einige Tage vor Rosenmontag – im Freien vor der Einrichtung in Oggersheim übergeben werden. Und die Gardemädchen konnten auch nicht wie sonst mit zum Tanzen und die Kinder erfreuen. Auch die Wasserhinkle-Prinzessin – oder der Prinz – gehörten bisher zur Altriper Delegation. Begleitet wurde Bartsch diesmal nur von seinen beiden Töchtern – die aber auch in der Garde tanzen.

„Ist die Flasch' mit Fasnacht voll, finden's a die Kinner toll“ hat Bartsch diesmal als Motto auf sein Wägelchen geschrieben, es mit Flasche und Dubbeglas ausgeschmückt und vielen Stofftieren und anderen Spielsachen beladen. „Ich habe mich sehr gefreut, dass die Spendenbereitschaft groß war, obwohl ja Fasnacht nicht richtig stattfindet“, sagt Bartsch mit einem herzlichen Dank an die fleißigen Spender.

Bei „Fasnacht in der Cloud“ dabei

Der Wasserhinkle-Aktive nahm auch an der Aktion „Fasnacht in der Cloud“ des Großen Rats Ludwigshafen teil. Auf der Facebook-Seite des Rats ist ein Video zu sehen, das einen Rückblick auf die bisherigen Besuche in der Kita Sonnenblume zeigt. Bartsch lässt sich jedes Jahr ein anderes Motiv für seinen Wagen einfallen, hat dafür schon den Altriper Wasserturm in Kleinformat nachgebaut. Im vergangenen Jahr war das damalige Niedrigwasser des Rheins Thema. Auch das ist in diesem Jahr bekanntermaßen ganz anders. Die Freude der Kinder über die Geschenke aber war die Gleiche.