Viele Altriper Eltern brauchen dringend Kita-Plätze für ihre Kinder. Die Kommune will deshalb eine neue Kita bauen. Doch wie groß soll sie nun letztlich werden?

Mindestens vier Kita-Gruppen sollen in dem geplanten Neubau an der Ecke Park-/Schillerstraße unterkommen. Zugleich ist das Baufenster aber so gefasst, dass gegebenenfalls Räume für zwei