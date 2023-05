Der Roxheimer Carnevalverein (RCV) Die Altrhoischnooke beginnt schon am 12. Juni mit dem Verkauf von Prunksitzungskarten für die im November beginnende Fasnachtskampagne. Es soll zwei Aufführungen am 13. und 20. Januar geben, und die fünf Garden hoffen, sich erneut auf hohem Niveau präsentieren zu können.

Der Anteil junger Altrhoischnooke sei erfreulich groß, hieß es vonseiten des Vereinsvorstands kürzlich in der Mitgliederversammlung. Jugendleiterin Sandra Wild kündigte für das Wochenende 7. bis 9. Juli eine Freizeit in der Jugendherberge in Diez an der Lahn an. Dazu hätten sich bereits 29 Kinder und neun Betreuerinnen und Betreuer angemeldet. Aktuell zählt der RCV 476 Mitglieder, davon sind 87 unter 18 Jahre alt.

Vorsitzender Kay Stofleth ließ in der Hauptversammlung, in der er wiedergewählt wurde, das Jubiläum „66 Jahre Altrhoischnooke“ Revue passieren. Er lobte vor allem die Qualität der RCV-Veranstaltungen, seien es das Fasnachts-Warm-up, der Neujahrsempfang, die Prunksitzungen, die Kinder- und Jugendsitzung oder die Party im Sängerheim. Apropos: Entgegen anderer Behauptungen in der Gemeinde sei die Übernahme des Sängerheims durch die Altrhoischnooke kein Thema. Die Zusammenarbeit mit der Chorvereinigung sei gut und werde auf der gewohnten Ebene beibehalten, so Stofleth. Die „Schnookewoog“, das närrische Wiegen für einen guten Zweck, hat im Februar 1720 Euro gebracht. Das Geld wurde je zur Hälfte der protestantische Kindertagesstätte Regenbogen und dem Heimatmuseum gespendet.

Sitzungspräsident Michael Schmitt zeigte sich ebenfalls zufrieden. Den leichten Rückgang bei der Anzahl der Aktiven habe man kompensieren können. Schatzmeister Matthias Häffner verkündete für das Vereinsjahr 2022 ein Minus von 2786 Euro. Das sei aber angesichts des Vermögens von mehr als 19.000 Euro kein Problem. Für die Fasnachtssaison 2023/24 sind außer den Prunksitzungen noch folgende Veranstaltungen in Planung: Warm-up am 4. November, Kinder- und Jugendsitzung am 14. Januar, Fasnachtsparty am 9. Februar, Fasnachtsgottesdienst am 11. Februar und Schnookewoog am 13. Februar.

Vorstand

Vorsitzender Kay Stofleth, Stellvertreter Tobias Deimling, Kassenwart Matthias Häffner, Schriftführerin Elvira Langensteg, Sitzungspräsident Michael Schmitt.

Ehrungen

Für 33-jährige Mitgliedschaft im RCV wurden Rita Simon, Dagmar Wende, Hans-Peter Reinhardt sowie Elke und Tobias Deimling geehrt. Seit 22 Jahren sind Ricarda, Stefan und Leon Köglmeier sowie Martina, Christian und Lukas Baldauf dabei.