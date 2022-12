Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Adolf-Cuntz-Straße in Harthausen hat am Freitagabend ein Altkleidercontainer gebrannt. Ein Zeuge meldete laut Polizei das Feuer um kurz vor 19 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Container wurde allerdings beschädigt und der gesamte Inhalt zerstört. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Laut dem Zeugen hätten sich kurz zuvor mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz aufgehalten. Diese Jugendliche oder andere Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.