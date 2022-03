Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder steht aufgrund seiner Beziehungen zu Russland in der Kritik. Er gilt als Freund von Präsident Wladimir Putin. Außerdem ist der 77-jährige Sozialdemokrat Aufsichtsratschef des russischen Ölkonzerns Rosneft und hat Führungspositionen bei den Erdgas-Pipeline-Projekten Nord Stream inne. Ist im Krieg gegen die Ukraine die Zeit für einen Parteiausschluss Schröders reif? Führende SPD-Politiker aus Speyer und dem Umland äußern sich dazu unterschiedlich.

Ein Parteiausschluss für den früheren Bundeskanzler und Parteivorsitzenden? Aus Sicht der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist das nicht mehr undenkbar. Sie schließe sich der Forderung sogar „absolut an“, betont die 38-Jährige. Ihre Erklärung: Schröder habe bisher nicht aus eigener Motivation seine beruflichen Abhängigkeiten von Putin beendet. Und er habe keine „klare Haltung zur Demokratie, Meinungsfreiheit und Beendigung des Krieges in der Ukraine“ veröffentlicht. Seiler betont: „Ich bin der Überzeugung, dass die Tätigkeiten von Gerhard Schröder für einen Kriegstreiber und Despoten wie Wladimir Putin mit den Werten der Sozialdemokratie wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität unvereinbar sind.“ Die Stadtchefin bezeichnet es als „beschämend, dass Genosse Schröder schon seit Jahren Macht und Geld der Freiheit und der Demokratie vorzieht“.

Ein erfahrener Genosse in Speyer ist auch Walter Feiniler, der 2021 zum zweiten Mal den Vorsitz des SPD-Stadtverbands übernommen hat. „Ich finde es ungeheuerlich, dass er an seinen Mandaten in russischen Gasfirmen festhält“, sagt der 54-Jährige auf Anfrage über Schröder. Das Verhalten des früheren Bundeskanzlers hat aus Sicht Feinilers „nichts mit Sozialdemokratie zu tun“. Es widerspreche ihrer Haltung, ihren Grundwerten sowie ihrer Überzeugung von Frieden, Freiheit und Demokratie. Putin sei ein Kriegsverbrecher, der gegen die Ukraine einen Angriffskrieg führe. Der Forderung, dass Schröder seine russischen Mandate unverzüglich niederlegt, schließe er sich ausdrücklich an. „Hätte Gerhard Schröder Anstand, würde er die Partei verlassen.“

Die ehemalige Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeisterin von Hanhofen, Friederike Ebli, hatte kurze Zeit die Hoffnung, dass Schröder seine Beziehung zu Putin nutzt, um ihn zum Umdenken zu bewegen. „Aber er ist abgetaucht, äußert sich nicht. Er lässt seine Frauen für sich sprechen, dass er den Frieden will und durchaus noch mit seinen diplomatischen Beziehungen der Ukraine helfen könnte. Das hätte er längst tun können“, sagt die 71-Jährige. Ihre Meinung: „Wenn er sich nicht persönlich und aktiv für den Frieden einbringt, hat er in unserer, dem Frieden verpflichteten Partei nichts verloren. Dann muss er raus.“

Der Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeister von Lingenfeld, Markus Kropfreiter, äußert sich auf Anfrage erst vorsichtig zur Debatte um einen möglichen Ausschluss Schröders aus der SPD. „Meiner Meinung nach gehört diese Frage in den SPD-Verband, in dem Schröder verortet ist“, sagt der 49-Jährige. Ihm zufolge ist der Parteiausschluss das „letzte Mittel“, weil er nicht einfach umzusetzen sei. Kropfreiter würde lieber an Schröder appellieren, „wie man sich als ehemaliger Bundeskanzler zu verhalten hat“. Das beinhaltet nach Ansicht des Lingenfelders, dass der Sozialdemokrat, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler war, mindestens seine Mandate in den russischen Unternehmen niederlegt. „Als ehemaliger Bundeskanzler hat man eine gewisse Würde“, sagt Kropfreiter und verweist auf den Fußballverein Schalke 04, der seine Beziehungen zum russischen Sponsor Gazprom auch beendet hat.