Auf dem ehemaligen Wäschereigelände sollen bald Wohnhäuser entstehen. Der dafür nötige Bebauungsplan „Am Leiermann – Stechgraben“ nähert sich zusehends dem Ende. Am Montag hat der Rödersheim-Gronauer Ortsgemeinderat den letzten großen Knackpunkt gelöst.

Die Planer hatten entlang des Stechgrabens, der das rund 4300 Quadratmeter große Areal im Norden begrenzt, zunächst eine öffentliche Grünfläche vorgesehen. Da diese nur über das private Grundstück erreichbar gewesen wäre, sollte der Kommune ein Geh- und Fahrrecht eingeräumt werden. Denn sie wäre für Erhalt und Pflege der Fläche verantwortlich gewesen. Als der Planentwurf offenlag, also Behörden und Bürger ihn sich ansehen und dazu Stellung nehmen konnten, war allerdings das Entwässerungskonzept noch nicht fertig. Als es schließlich vorlag, wurde deutlich: Außer dem Gewässerrandstreifen würde sich in der öffentlichen Fläche eine Versickerungsmulde für die privaten Wohngebäude befinden. „Das stellt ein Problem dar“, erläuterte Sachbearbeiter Emil Gau von der Verwaltung der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim.

Denn erforderliche Entwässerungsanlagen für private Bauvorhaben sollten möglichst auch auf den zugehörigen privaten Flächen umgesetzt werden. Zudem wäre die angedachte Zuwegung knapp bemessen und trotz Geh- und Fahrrecht nicht garantiert, dass sie immer frei ist. Und: „Für die Pflege der privaten Entwässerungsanlage würden der Ortsgemeinde Kosten entstehen, die nicht der Allgemeinheit dienen“, betonte Gau. Genau das hatte Artur Oberbeck (CDU) in der vorigen Ratssitzung kritisiert und gefordert, diese Fläche im Entwurf als privat vorzusehen.

Damit war die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd nach Gaus Angaben einverstanden – unter einer Bedingung: Im städtebaulichen Vertrag müsse der Grundstückseigentümer verpflichtet werden, die Grünfläche entlang des Stechgrabens frei von jeglicher Nutzung zu halten und die geforderten Pflege- und Pflanzmaßnahmen umzusetzen. So lautete denn auch die Beschlussempfehlung an den Rat, der das Gremium einstimmig folgte.

Planer Jörg Jacobsen von Schöffler-Stadtplaner-Architekten berichtete, dass die aufwendige Altlastensanierung des Neubaugebiets im Januar abgeschlossen wurde. Die Stellungnahmen, die während der Offenlage des Entwurfs zu diesem von der SGD und der Kreisverwaltung eingingen, seien ebenso im überarbeiteten Entwurf berücksichtigt wie die Ergebnisse der verschiedenen Gutachten. Wegen dieser Änderungen muss der Plan erneut offen gelegt werden. „Da alle Einwendungen abgearbeitet wurden, wüsste ich aber nicht, was daran jetzt noch kritisiert werden könnte“, sagte der Experte. Ergeben sich bei der erneuten Offenlage keine gravierenden Änderungen mehr, könnte der Rat den Bebauungsplan schon bald als Satzung beschließen. Damit könnte der Bauherr, die Wohnpark Alte Mühle GmbH, nach der jahrelangen Planung loslegen.

Das Unternehmen möchte auf dem früheren Wäschereigelände fünf Wohngebäude errichten: zwei Einfamilienhäuser im südöstlichen Teil und drei Mehrfamilienhäuser im nördlichen Teil. Diese Neubauten sollen über eine U-förmige Straße erschlossen werden. Die Einfahrt ist über Straße Am Leiermann geplant, die Ausfahrt entsteht an der Kreuzung Am Leiermann/Hauptstraße. In der Gemeinde, vor allem auch bei den örtlichen Politikern, stößt das Vorhaben auf Wohlwollen. Denn das Grundstück stand nach dem Wegzug der Wäscherei viele Jahre leer und galt als hässlicher Problemfall, da es wegen der Altlasten nur schwierig zu vermarkten war.

Oberbeck erkundigte sich, ob auf den angestrebten Wohnhäusern Photovoltaikanlagen errichtet werden müssen. Das verneinte Jacobsen: „Anders als in Baden-Württemberg ist das in Rheinland-Pfalz bislang noch nicht gesetzlich vorgeschrieben.“