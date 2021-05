Am Freitag hat das Opfer einer Unfallflucht bei der Polizeiwache Maxdorf Anzeige erstattet. Demnach beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstag und Mittwoch eine Hauswand und eine Dachrinne am alten Pfarrhaus in der Hauptstraße und flüchtete anschließend. Aufgrund des Schadensbildes vermutet die Polizei, dass ein Lkw oder Traktor bei Gegenverkehr auf den Gehweg auswich, dabei zu dicht an die Hauswand kam und diese streifte. Den Schaden schätzen die Beamten auf 500 Euro. Sie bitten um Hinweise an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/9341100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233/3130 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.