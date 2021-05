Harthausen hat den einzigen erhaltenen Bahnhof aus der Zeit des „Pfefferminzbähnels“, das zwischen Neustadt und Speyer verkehrte. Die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins sind gerade deshalb ambitioniert, das Gebäude zu erhalten. Ein Blickfang im Inneren steht bereits fest.

Gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Harald Flörchinger ist Andreas Heck eine treibende Kraft und ein Kenner der Materie in Sachen Bahnhof. Er begleitet das Projekt von Anfang an. Schon 2012 habe es erste Überlegungen gegeben, plaudert Heck zur Geschichte rund um den baulichen Erhalt des Objekts.

Damals lag sogar schon eine erste Minimalbaukostenschätzung der Bauverwaltung von 2011 vor. „Die lag bei 329.000 Euro“, sagt Heck, der alle Unterlagen in einem Ordner gesammelt hat. Die Schriftstücke konnten nach einer Entscheidung im Ortsgemeinderat ergänzt werden: Dem Kultur- und Heimatverein wurde – wie berichtet – der alte Bahnhof auf 99 Jahre in Erbpacht für rund 20 Euro im Jahr überlassen.

Das heißt für den Verein, die Baustelle nun kontinuierlich in Schuss zu bringen. Der Weg wird nicht leicht. Das kann Heck nach ersten Erfahrungen bereits vorhersagen. „Die Sanierung wird sich über Jahre hinziehen“, sieht er die Zukunft realistisch. Sie wird zwischen 350.000 und 400.000 Euro kosten. „Zehn Prozent des Geldes haben wir“, sagt Heck. Mit dem Verkauf der Duwakskerwe-Dehääm-Dutt haben die Mitglieder gerade wieder ein kleines Sümmchen in die Kasse bekommen.

Bei Rundgang auf Zeitreise

Die Ehrenamtlichen sind in den vergangenen Jahren durchaus aktiv gewesen. Bereits ab dem ersten Gedanken daran, aus dem alten Bahnhof eine kulturelle Begegnungsstätte zu machen, wurde Hand angelegt. „Vor acht Jahren haben wir das Haus entrümpelt und entkernt“, denkt Heck zurück. Zwischenwände seien ebenfalls eingezogen worden, wuchernde Büsche im Außenbereich wurden in Form gebracht, und das Areal wurde eingezäunt. „Es war bis dahin Harthausens beliebtestes Hundeklo“, verrät Heck.

Ein Rundgang durchs Haus ist wie eine Zeitreise. „Im oberen Stock hat der Bahnhofsvorsteher gewohnt. Die Scheiben der Fenster sind teilweise eingeworfen“, kommentiert Heck die Besichtigung, die auch in die Wartesäle der zweiten und dritten Klasse führt. Im letztgenannten Raum haben die Mitglieder 2012 schon eine Wand rausgebrochen. „Wir dachten, es geht los mit der Restaurierung“, merkt Heck dazu an. Ging es nicht. Dafür wuchsen die Pläne im Kopf weiter. „Im ehemaligen Warteraum der zweiten Klasse soll eine Ausgabe für Getränke entstehen“, so der Vereinssprecher.

Das Erste, was passieren muss, ist jedoch nach seiner Aussage das Abdichten von Dach und Regenrinne. „Beide sehen aus, als ob einer mit Schrot darauf geschossen hat“, beschreibt Heck die Optik. Glück für den Verein: Die Substanz des alten Bahnhofs ist gut. Feuchtigkeit ist nirgends zu entdecken.

Genial für Heck: „Die Original-Fliesen sind noch drin.“ Sie sollen erhalten bleiben. Das Gleiche gilt für einen Hingucker der Extraklasse: das Plumpsklo. „Das bleibt“, versichert Heck mit Nachdruck. Die optische Wirkung soll eine Puppe verstärken. Unmittelbar nebenan soll ein Büro zur Sichtung von Unterlagen entstehen, die bislang in Flörchingers Keller lagern. Die Aufgabenliste bleibt lang. Fenster und Rollläden sichern, Elektrik erneuern, Toiletten, Küche und Fluchtwege müssen integriert werden. „Ich hoffe, dass wir’s schaffen“, sagt Heck. Bis die ersten Kulturveranstaltungen im alten Bahnhof stattfinden können, werden die rund 60 Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins noch einiges zu stemmen haben.