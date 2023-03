Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beliebig viel Spielraum haben die Bewohner der Alten und Neuen Kolonie in Limburgerhof nicht, was Veränderungen an ihren Häusern betrifft. Auch wenn manche das ignoriert haben. Was erlaubt ist und was nicht, soll in Zukunft eine Gestaltungssatzung regeln. Der Entwurf dafür liegt nun vor und soll den Eigentümern und Mietern vorgestellt werden.

Sie sind schon etwas Besonderes, die schmucken Häuser in der ehemaligen Arbeitersiedlung Alte und Neue Kolonie in Limburgerhof. So besonders, dass sie seit 1993 unter Denkmalschutz stehen. Was