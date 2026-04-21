Böhl-Iggelheim. Unter dem Motto „Alte Sorten – neu entdeckt“ findet der 20. Pflanzenmarkt auf dem Schulhof der Johannes-Fink-Grundschule in Böhl statt.

Veranstalter des Pflanzenmarkts ist die Lokale Agenda 21, Arbeitsgruppe „Ökologie und Ortsentwicklung“, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Böhl-Iggelheim. Nach Angaben der Organisatoren präsentieren 22 Aussteller ein breites Sortiment: Kräuter, Stauden, Süßkartoffeln, Inkawurzeln sowie Jungpflanzen von Chili und Tomaten. Zudem werden Topf- und Kübelpflanzen angeboten, erstmals auch Lotusblumen für Gartenteiche.

Die örtliche Erhalterinitiative „Freie-Saaten“ bietet Saatgut alter Gemüse- und Getreidesorten an. Ergänzend sind Nistkästen, Honig, Gewürze, regionale und exotische Aufstriche und Soßen, Holz- und Keramikarbeiten sowie Betonfiguren für den Garten erhältlich. Für die Bewirtung sorgt der Förderverein der Grundschule.

Termin

Pflanzenmarkt auf dem Schulhof der Johannes-Fink-Grundschule Böhl, Kirchenstraße 12, Samstag, 25. April, von 9 bis 13 Uhr.