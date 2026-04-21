Böhl-Iggelheim Alte Sorten, neue Ideen: Pflanzenmarkt bietet Lotusblumen und Saatgut

Chilipflanzen sehen so unschuldig aus. Ihre Früchte aber können es ganz schön in sich haben.
Chilipflanzen sehen so unschuldig aus. Ihre Früchte aber können es ganz schön in sich haben.

Böhl-Iggelheim. Unter dem Motto „Alte Sorten – neu entdeckt“ findet der 20. Pflanzenmarkt auf dem Schulhof der Johannes-Fink-Grundschule in Böhl statt.

Veranstalter des Pflanzenmarkts ist die Lokale Agenda 21, Arbeitsgruppe „Ökologie und Ortsentwicklung“, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Böhl-Iggelheim. Nach Angaben der Organisatoren präsentieren 22 Aussteller ein breites Sortiment: Kräuter, Stauden, Süßkartoffeln, Inkawurzeln sowie Jungpflanzen von Chili und Tomaten. Zudem werden Topf- und Kübelpflanzen angeboten, erstmals auch Lotusblumen für Gartenteiche.

Die örtliche Erhalterinitiative „Freie-Saaten“ bietet Saatgut alter Gemüse- und Getreidesorten an. Ergänzend sind Nistkästen, Honig, Gewürze, regionale und exotische Aufstriche und Soßen, Holz- und Keramikarbeiten sowie Betonfiguren für den Garten erhältlich. Für die Bewirtung sorgt der Förderverein der Grundschule.

Termin

Pflanzenmarkt auf dem Schulhof der Johannes-Fink-Grundschule Böhl, Kirchenstraße 12, Samstag, 25. April, von 9 bis 13 Uhr.

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