Vertreter der Landesdenkmalpflege haben mittlerweile die Lambsheimer Mühle besichtigt und mit dem Bauherrn Volker Kempf besprochen, wie es bei dem Sanierungs- und Neubauprojekt weitergehen könnte.

„Es werden die Möglichkeiten geprüft, das alte Mühlengebäude zu entkernen und so zu verlängern, wie es im 16. Jahrhundert einmal war“, berichtet Kempf. Mehr könne er im Moment nicht sagen.

Zuletzt hatte ihm die Behörde untersagt, die historische Struktur des Ensembles zu rekonstruieren, sprich, der alten Bausubstanz einen neuen Teil hinzuzufügen. Deshalb plante die Lambsheimer Firma Wohnbau Kempf, die Wohneinheiten, wenn sie im Altbau nicht geschaffen werden können, in einem Neubau unterzubringen, dessen Kubatur an das frühere Silo aus den 1960er-Jahren erinnert.

Dieser Plan war im Lambsheimer Bauausschuss im Februar heftig kritisiert worden. Volker Kempf zog daraufhin den Bauantrag für das turmartige Bauwerk zurück und hofft, dass ihm die Lösung, die auch der Verein Lambsheimer Heimatfreunde wünscht, erlaubt wird.

Allen Arbeiten, die bisher an der historischen Bausubstanz stattgefunden haben, hätten die Denkmalpfleger bei der Ortsbesichtigung zugestimmt, so Kempf. Im Bauausschuss wurde kürzlich bekräftigt, dass man sich die Teilnahme Kempfs an einer der nächsten Sitzungen wünscht, „damit unsere Fragen direkt beantwortet werden können“, sagte Anneli Langhans-Glatt.