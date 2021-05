Das Planfeststellungsverfahren, das für den Bau der Iggelheimer Westumgehung erforderlich ist, werde noch im Februar beantragt, teilt Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Speyer, auf Anfrage mit. Dabei widerspricht er einem Iggelheimer Bürger, der eine alte Idee wieder ins Spiel bringt.

Die geplante Iggelheimer Westumgehung ist schon seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner, über den immer wieder gern und ausführlich diskutiert wird. Auch der Vorschlag, den der Iggelheimer Dieter Korn jetzt unterbreitet, ist nicht neu, sondern geht auf das Jahr 1976 zurück. Er sei im vergangenen Jahr auf die Idee gekommen, dass es sinnvoller wäre, statt der Westumgehung eine zweite Verbindungsstraße zwischen Iggelheim und Haßloch zu bauen, und habe erst danach gemerkt, dass es diesen Gedanken bereits gab, sagt Korn, der sich als engagierter Bürger bezeichnet.

Korn schlägt vor, dass über den Herrenweg, der in Haßloch beginnt und dann durch die Gemarkung führt, eine Verbindungsstraße gebaut wird, die parallel zur Landesstraße 532 verläuft. Kurz vor der Eichschwalbe sollte die Straße in Richtung Böhl verschwenkt werden, den Holzweg kreuzen und durch einen Kreisel an die Iggelheimer Straße angebunden werden.

Die Westumgehung habe viele Nachteile

Damit seien viele Vorteile verbunden, ist Korn überzeugt. Der Verkehr verteile sich auf die zwei Straßen, die Trasse führe nicht durch ein Überschwemmungsgebiet, es seien keine Geländeaufschüttungen und keine Querungen mehrerer Gräben erforderlich. Auch werde das Wohngebiet im Bereich Sandgasse nicht durch zusätzlichen Lärm belastet, der Kreisel in der Haßlocher Straße müsse nicht entfernt, und es müsse zur Anbindung der Schifferstadter Straße keine Spange gebaut werden.

Dagegen habe die geplante Westumgehung viele Nachteile, findet Korn. Er führt unter anderem an, dass die Umgehung Böhl und Iggelheim trennen werde, der Holzweg abgekappt würde und die Bewohner des Neubaugebiets mit Verkehrslärm belastet würden.

Eingriff in die Natur

Die Planer würden „zu kurz denken“, sagt Korn. Er berichtet, dass er seinen Vorschlag der Gemeindeverwaltung im März vergangenen Jahres schriftlich vorgelegt habe. Ihm sei mitgeteilt worden, dass sein Vorschlag an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer weitergeleitet worden sei. Er habe sich dann im Juni selbst an den LBM gewandt, doch keine Antwort bekommen, sagt Korn.

„Der Vorschlag ist uns bekannt“, sagt LBM-Chef Martin Schafft. Ziel der Planung aus den 1970er-Jahren sei es gewesen, „eine großräumige Verbindung zwischen Schifferstadt und Haßloch“ zu bauen. Das sei nach dem Bau der A 65 jedoch nicht mehr erforderlich gewesen. „Heute würde eine solche Verbindung keinen Sinn mehr ergeben“, sagt Schafft. Zudem wäre der Bau einer komplett neuen Trasse zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim ein erheblicher Eingriff in die Natur und es würde sehr viel Fläche verbraucht.

Korn kritisiert, dass die bei einer Sitzung des Gemeinderats im März 2020 versprochene Bürgerversammlung nicht stattgefunden habe und es keine Bürgerbeteiligung bei der Planung gebe. Eine Bürgerversammlung sei wegen Corona nicht möglich gewesen, entgegnet Schafft. Zudem sei die Versammlung nicht zur Bürgerbeteiligung, sondern als reine Informationsversammlung geplant gewesen. Informiert worden sei stattdessen bei einer Sitzung des Gemeinderats im September 2020. Dort waren neben den Mitgliedern des Gemeinderats etwa 50 Bürger anwesend. Schafft verweist darauf, dass die Planung außerdem auf der Homepage der Gemeinde zu finden sei.

Keine Planänderung mehr möglich

Diese sieht vor, dass die drei Kilometer lange Trasse an der L 532/Haßlocher Straße westlich von Iggelheim beginnt. Die Umgehung verläuft in nördliche Richtung parallel zur Sandgasse durch die Gemarkung und wird mit Brücken über den Steinbach, den Hilber- und den Schachtelgraben geführt. Dann quert die Umgehung den Holzweg, geht bis zur Kreuzung von Iggelheimer Straße und L 528. Hier ist der Bau eines Kreisels mit einer Fußgängerunterführung geplant. Von dort geht es durch die Gemarkung bis zur L 532. Die Kosten betragen nach dem derzeitigen Stand etwa 9,3 Millionen Euro.

„Änderungen an der Planung können nicht mehr vorgenommen werden“, sagt Schafft. Allerdings hätten alle Bürger die Möglichkeit, bei einer Öffentlichkeitsbeteiligung, die Teil des Planfeststellungsverfahrens ist, „Bedenken und Anregungen“ vorzubringen. Die Planfeststellungsbehörde, das ist der Landesbetrieb Mobilität in Koblenz, entscheide dann, ob diese Vorschläge und Bedenken berücksichtigt werden. Falls das der Fall ist, „kann das gegebenenfalls auch zu Planänderungen führen“, sagt Schafft. Die Behörde trifft dann am Ende einen Planfeststellungsbeschluss, gegen diesen kann juristisch vorgegangen werden. Die Dauer eines Planfeststellungsverfahrens, das laut Schafft noch im Februar anläuft, ist sehr unterschiedlich. Wenn es viele Einwände und juristische Auseinandersetzungen gibt, kann ein solches Verfahren mehrere Jahre dauern.