Der frühere langjährige Bürgermeister von Harthausen, Ludwig Remmel, ist am Mittwochabend gestorben. Im August war er 89 Jahre alt geworden. Das Ableben seines Amtsvorgänger bestätigte der amtierende Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Nach Löfflers Angaben sei Remmel nach Information dessen Sohnes Hans-Peter Remmel im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen.

Der CDU-Politiker Ludwig Remmel, 1933 in Schifferstadt geboren, war von 1984 bis 1999 Ortsbürgermeister des Tabakdorfs. Unter anderem zählt zu seinen Erfolgen im Amt die Restaurierung des Historischen Tabakschuppens, der heutigen „guten Stube“ der Gemeinde, sowie das Initiieren der Partnerschaft mit der Gemeinde Uchizy in Burgund in Frankreich. 2003 hat der Rat Remmel einstimmig über alle Fraktionen hinweg die Ehrenbürgerwürde zugesprochen. Vor wenigen Monaten war in der Gemeinde eine neu entstandene Stichstraße an der Heiligensteiner Straße in Würdigung der Verdienste des Ehrenbürgers als „Bürgermeister-Remmel-Straße“ benannt worden.

Am Donnerstagabend will Ortsbürgermeister Löffler bei der Ratssitzung den Verstorbenen mit einer Schweigeminute ehren.