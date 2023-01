Offensichtlich mit schwerem Gerät ist einer naturbelassenen Fläche im Schifferstadter Industriegebiet Nord zu Leibe gerückt worden. Anwohner sind entsetzt, aber auch bei der Stadtverwaltung ist man alles andere als erfreut. „Das geht so nicht“, sagt die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne).

„Es sieht aus, als wäre ein Panzer mit sieben Metern Breite einfach durchgedonnert.“ Laura Linders ist erschrocken, als sie Anfang der vergangenen Woche mit ihrem Hund bei ihrem Elternhaus spazieren ging. Im Industriegebiet Nord, zwischen Mühlweg und Johann-Mendel-Straße, liegt eine Ausgleichsfläche, auf der in der Vergangenheit der Natur ihren Lauf gelassen worden war. „Die Fläche ist, seit ich denken kann, Rückzugsort für viele verschiedene Tiere, vor allem Vögel“, sagt die 26-Jährige. Jetzt ist ein großer Teil plattgewalzt worden.

Die wenigen Anwohner – ringsum sind Industrie- und Gewerbebetriebe – seien nicht informiert worden. „Bäume, die von ihrem Grundstück etwas über den Zaun hinweg ragten, wurden geschreddert.“ Aber mehr Sorgen mache sie sich um den Artenschutz und die „Zerstörung des schon lange existierenden Lebensraums“. Es gebe dort auch Kröten und andere Kleintiere.

Am Rand mähen

Laut Ulla Behrendt-Roden soll an dieser Ausgleichsfläche eigentlich ein- bis zweimal im Jahr am Rand gemäht werden, vor allem, um Gehwege und Straße frei zu halten und beispielsweise das Wachsen von Brombeerhecken einzudämmen. Diese Arbeiten seien an einen externen Dienstleister vergeben worden, und das habe bisher auch geklappt. Darüber hinaus werde dort darauf geachtet, dass sich invasive Arten wie Götterbaum oder Kermesbeere nicht breit machen können.

Von dem unerwünschten Kahlschlag habe sie auch im Nachhinein erfahren. „Das Gelände war jahrelang schon so, und es konnten sich dadurch unterschiedliche Pflanzen etablieren“, sagt die Erste Beigeordnete. Darunter seien schön angewachsene Nussbäume und andere Pflanzen. Das sei jetzt in einer Viertelstunde zerstört worden. Mit der ausführenden Firma müsse nun gesprochen werden. In dieser Woche soll mit der Stadtgärtnerei beraten werden, wie mit dem Gelände verfahren werden soll. Um das „Gemetzel“, wie Linders es ausdrückt, zu lindern.