Immer kurz davor, erwischt zu werden – so lösen „Die drei !!!“ ihre Fälle. Und ihren Fans stockt dabei des Öfteren der Atem! So auch beim 100. Fall. „Detektivinnen in Gefahr“ heißt der Jubiläumsband, in dem es ein paar extraspannende Szene gibt. Emilia Weber aus Rödersheim-Gronau empfiehlt das Buch allen, die gute Nerven haben.

Emilias Buch fällt einem gleich ins Auge. Es ist zartrosa, und die Buchseiten glänzen roségold. Es ist der Jubiläumsband der erfolgreichen Kinderbuchreihe