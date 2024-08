Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Fichtestraße in Hanhofen hat die Polizei es mit einem 31-jährigen Autofahrer zu tun gehabt, der gleich in mehrfacher Hinsicht gegen die Regeln verstieß. Laut Polizei hatte er keine gültige Fahrerlaubnis, zudem nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr, und nicht zuletzt ergaben sich Hinweise, die darauf hindeuteten, dass der 31-Jährige auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 0,36 Promille, ein Urintest verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel an eine Bekannte übergeben. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.