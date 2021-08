Bei einem Unfall mit einem Wohnmobil und einem Auto ist es am Donnerstagmittag in der Berghäuser Straße in Römerberg zu einem geringen Sachschaden in Höhe von 50 Euro gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kamen sich ein 67-jähriger Wohnmobilfahrer und ein 29 Jahre alter Autofahrer entgegen, wobei der Ältere die Vorfahrt des Jüngeren missachtete. Dabei stießen die beiden Außenspiegel zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Wohnmobilfahrer. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von knapp ein Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Da er außerdem die Beifahrerin des Autofahrers beleidigt haben soll, erwartet ihn diesbezüglich ein weiteres Strafverfahren.