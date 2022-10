Ein Zeuge hat am Sonntagabend einen Unfall in der Limburgerhofer Sieglestraße bei der Polizei gemeldet. Der Unfallverursacher hätte jedoch die Unfallstelle verlassen. Die Polizei ermittelte einen 38-jährigen Mann aus Ludwigshafen als Unfallverursacher und hielt diesen unmittelbar danach in Ludwigshafen alkoholisiert auf einem Roller an. Eine Atem-Alkohol-Kontrolle ergab laut den Beamten einen Wert von 1,26 Promille. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr. Bei dem Unfall war zwei geparkten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro entstanden.