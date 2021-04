Am Ende steht ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 1,7 Promille. Und das dürfte auch der Grund für die Spuren sein, die der 24-Jährige in Hochdorf-Assenheim hinterlassen hat. Drei Zeugen haben laut Polizei beobachtet, wie ein Auto am Sonntag gegen 15 Uhr am Kreisel in der Ludwigshafener Straße von der Fahrbahn abgekommen, über den Fahrbahnteiler auf die gegenüberliegende Bankette, dann auf den angrenzenden Fuß- und Radweg gefahren und schließlich abgehauen ist. Die Szenerie vor Ort: Reifenspuren, Fahrzeugteile und zwei umgefahrene Pfosten. Die Zeugen sagten, dass das Fahrzeug inzwischen auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt wurde und beschrieben den Fahrer. Die Ermittlungen führten die Polizei zu dem 24-Jährigen. Nach dem Alko-Test musste er für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – und seinen Führerschein ist er auch erst einmal los.