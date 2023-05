Nach drei Jahren Corona-Pause wird am kommenden Wochenende das 23. Waldseer Bierfest gefeiert. Zum ersten Mal unter der Regie des neuen ASV-Chefs Alexander Krieger. Der freut sich schon, verrät im Interview mit Christine Kraus aber auch, was ihm ein bisschen Sorge macht.

Herr Krieger, was darf’s denn sein: Bier oder Schorle?

Auf jeden Fall Bier. Die Nachfrage nach Schorle war in der Vergangenheit zwar hoch, aber ich finde, wenn man 20 Sorten Bier hat, ist für jeden etwas dabei. Ich werde mich aber ein bisschen zurückhalten. Es ist mein erstes Bierfest als Hauptorganisator und ich darf niemals den Überblick verlieren. Ich werde aber das eine oder andere probieren, das man sonst nicht so einfach bekommt, wie das Mallersdorfer Klosterbräu.

Mallersdorfer auf dem Bierfest, das ist Kult. Warum eigentlich?

Weil’s gut ist und man es sonst nicht bekommt. Der Kontakt geht zurück auf eine Mallersdorfer Schwester, die aus Waldsee stammt. Früher sind die Bierfestorganisatoren extra nach Mallersdorf bei Regensburg gefahren und haben die Fässer geholt. Inzwischen lässt sie unser Getränkehändler auf besonderen Wunsch für uns herschippern.

20 Sorten Bier gibt es, wie wählt man die denn aus?

Wir haben einen guten Erfahrungsschatz und wissen, was gut angenommen wird. Das Sortiment muss gut gemischt sein nach Sorte und Herkunft. Es gibt zum Beispiel Bier aus Bayern oder Irland, aber auch von lokalen Brauereien. Es gibt Altbewährtes und Neues. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal zwei Black Stork Biere aus Speyer. Neu ist Erdinger Bräu Hell und Bellheimer Kellerbier naturtrüb.

Als sie im vergangenen Jahr Vorstand wurden, mussten Sie da lange überlegen, ob es nach Corona wieder ein Bierfest geben soll?

Letztes Jahr war ich ganz frisch Vorstand, innerhalb von vier Wochen ein solches Fest aufzuziehen war unmöglich, aber für dieses Jahr stand das außer Frage. Ich bin heilfroh, dass viele der Helfer von vor Corona wieder mit dabei sind. Die wissen genau, wo die Schrauben für den Aufbau der Stände sitzen, wie die Küche zu organisieren ist und wo die Getränke bestellt werden. Das Fest ist für den ASV Waldsee von enormer Bedeutung. Zum einen ist das der finanzielle Aspekt, zum anderen schweißt es die Vereinsmitglieder zusammen, das ist nicht zu unterschätzen. Helfer kommen aus allen Abteilungen und Altersgruppen.

War es einfach, Helfer zu finden?

Im ersten Moment ist das etwas schwierig, weil sich die meisten nicht im Vorfeld binden möchten. Jetzt ist die Liste mit insgesamt über 100 Helfern voll. Wir haben die Schichten von acht auf vier Stunden verkürzt. Vier Stunden Bier ausschenken darf jetzt nicht zu viel verlangt sein von unseren Mitgliedern.

Nochmal zurück zum Bier. Haben Sie schon mal selbst ein Fass angestochen?

Nein, das wird spannend. Fassanstich ist um 19 Uhr durch Ortsbürgermeisterin Claudia Klein. Ich packe mir mal Wechselklamotten ein.

Den Fassanstich sehen Sie ja eher sportlich. Wovor haben Sie am meisten Bammel?

Vor dem Wetter. Ich gucke seit Tagen stündlich in die Wetter-App und ständig ändern sich die Vorhersagen. Ich hoffe, dass es trocken bleibt, aber wir werden draußen so viele Überdachungen wie möglich schaffen.

Und was wird voraussichtlich der schönste Moment?

Wenn das erste Fass angestochen ist, ich noch auf der Bühne stehe, in die Menge gucke, sehe dass die Helfer arbeiten, viele Leute kommen und ich mein erstes Bier trinken darf. Denn eine gewisse Anspannung ist doch da.

Bierfestprogramm

Die Sommerfesthalle öffnet an Samstag, 13. Mai, um 18 Uhr. Um 19 Uhr wird das erste Fass angestochen, ab 20 Uhr bis 24 Uhr gibt es Live-Musik von Flow Control. Weiter geht es am Sonntag ab 11 Uhr. An beiden Tagen wird das volle Sortiment Bier angeboten, es gibt Gegrilltes, Flammkuchen, Leberkäsweck und am Sonntag Zanderfilet und Dampfnudeln. Am Sonntag ab 11 Uhr findet ein Veteranen-Treffen der ehemaligen Fußballer des ASV Waldsee, insbesondere der Meistermannschaften 1971 und 1986 statt. Das Bierfest klingt am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen aus.