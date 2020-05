Aldi-Süd will die Verkaufsfläche seiner Filiale in Hanhofen vergrößern. Der Discounter will seine Produkte im Markt An den Gewerbewiesen 27 künftig auf 1260 statt 980 Quadratmetern anbieten. Bei drei Enthaltungen entsprach der Ortsgemeinderat am Donnerstagabend im Haus Marientraut dem Wunsch des Unternehmens und beschloss die Modifizierung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Ost, Änderung 2 und Erweiterung“. Die mit der Planänderung für die Gemeinde verbundenen Kosten trägt Aldi. Als Zeitrahmen nannte Thorsten Koch von Aldi-Süd „nächstes Jahr“. Zur Begründung des Umbaus sagte Koch: „Wir wollen konkurrenzfähig bleiben, das Angebot aufpeppen, die Häufigkeit der Warenbeschickung reduzieren und Arbeitsabläufe optimieren.“ Das neue Konzept beinhalte unter anderem einen höheren Warenanteil an Frischeprodukten und die Ausweitung des Backwarensortiments von 15 auf künftig 30 Artikel. Die Parkfläche solle um zwei Stellplätze mit Elektro-Ladesäulen erweitert werden.