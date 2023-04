Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut ein Jahr lang leben wir nur schon mit der Pandemie. Man müsse ernst nehmen, dass es den Menschen wegen der zahlreichen Einschränkungen schlechter geht, sagt Pastoralreferentin Stefanie Müller. In der katholischen Pfarrei Heiliger Antonius von Padua in Maxdorf gibt es deshalb verschiedene Aktionen in der Fastenzeit, die den Blick wieder auf das Positive wenden sollen.

Der tägliche Spaziergang – viel mehr bleibt zurzeit nicht, um etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen. Doch was, wenn selbst der zum Trott wird? Wenn alle Wege in der Umgebung gegangen sind?