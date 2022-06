„Ich sehe so wie du nicht siehst“, lautet das Motto des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands für den Sehbehindertentag am Montag, 6. Juni. In Böhl-Iggelheim gibt es eine Aktion.

Der Arbeitskreis Ökologie und Ortsentwicklung in Böhl-Iggelheim lädt am Pfingstmontag Betroffene und Interessierte zu einer Informationsveranstaltung ein. Von 10 bis 12 Uhr stehen dann auf dem Böhler Sommerplatz, Hauptstraße 26, Menschen mit Sehbehinderung, Angehörige und Vertreter der Selbsthilfeorganisation Pro Retina für Fragen zur Verfügung. Erläutert werden soll unter anderem die Funktionsweise der sogenannten „taktilen Bodenindikatoren“, also den im Verkehrsraum eingebauten oder aufgeklebten Hilfsmitteln, die blinden Menschen als wichtige Orientierungshilfe dienen und die auch in Böhl-Iggelheim im Zuge der Straßensanierungen seit einigen Jahren verlegt werden. Dazu gab es schon Diskussionen im Gemeinderat, denn wie werden die Systeme richtig verlegt? Auch weitere Hilfsmittel und Maßnahmen, die seheingeschränkten Personen das Leben erleichtern sollen, können an diesem Vormittag Thema sein und angesprochen werden.