Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Rhein-Pfalz-Kreis startet die Kampagne „Wir für Bio“, was nicht heißt, dass Kreisbürger ab sofort auf konventionell angebautes Gemüse verzichten müssen. Was sie essen, ist nicht das Thema, sondern wie sie entsorgen, was übrig bleibt.

Alufolie und Dosen dürfen nicht in die Biotonne. Windeln auch nicht. Keine Überraschung. Oder doch? Denn tatsächlich fischen diese Dinge die Sortieranlagen in den