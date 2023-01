Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie Deutschland haben angesichts der hohen Belastung vieler Menschen durch die gestiegenen Energiepreise vor einigen Monaten die Aktion #wärmewinter ins Leben gerufen. Diakonie und Kirche sollten im Herbst und Winter ihre Türen öffnen und in ganz Deutschland wärmende Orte schaffen, wo Betroffene Hilfe erhalten, sich aber auch über ihre Rechte informieren können. Außerdem sollte die Aktion auf die bestehenden Angebote von Diakonie und Kirche wie die Sozial- oder die Schuldnerberatung hinweisen. Mit der gemeinsamen Kampagne wollen Diakonie und Kirche ein Zeichen gegen soziale Kälte und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. „Uns Kirchen kommt in diesem Winter eine besondere Verantwortung zu: Wir sind in unserer christlichen Verantwortung dazu gerufen, der Kälte mit Herzenswärme zu begegnen“, sagte EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus. Weitere Informationen gibt es auf www.waermewinter.de.