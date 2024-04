Schon zum sechsten Mal nimmt Schifferstadt in diesem Jahr an der Aktion Stadtradeln teil. Die Kommune war damit eine der ersten im Rhein-Pfalz-Kreis, wo inzwischen fast alle Gemeinden dabei sind. Los geht es am Sonntag, 5. Mai.

21 Tage lang treten bei dieser Aktion deutschlandweit Millionen von Fahrradbegeisterte in die Pedale – unter dem Motto Klima schützen, Radverkehr fördern und etwas für die eigene Gesundheit tun. Seit 2008 treten Bürger und Kommunalpolitiker (sie werden extra gewertet) für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Teilnehmer können hochwertige Preise rund ums Rad gewinnen. Nach Angaben der Stadtverwaltung bieten Fahrradtouren – alleine oder gemeinsam – die Möglichkeit, die Rettichmetropole samt Umgebung und den Weg zur Arbeit ganz neu zu entdecken.

Als besonderes Ereignis der Stadtradeln-Kampagne organisiert die Stadt eine gemeinsame 21 Kilometer lange Radtour rund um Schifferstadt mit Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) als Abschluss der Aktion am Samstag 25. Mai, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, eine Pause ist an der Fischerhütte geplant. Detaillierte Informationen werden noch veröffentlicht, heißt es.

Eine App verwaltet gefahrene Kilometer

In der Stadtradeln-App können alle Fahrradfreunde ihre gefahrenen Kilometer festhalten. Die Preisverleihung für die fleißigsten Radler findet auch in diesem Jahr am Rettichfest-Samstag, 15. Juni, statt. Wer ein eigenes Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten will, kann sich auf https://www.stadtradeln.de/schifferstadt registrieren. Bei Rückfragen helfen die städtischen Klimaschutzmanagerinnen Elisa Jung und Nicole Dörr unter der Telefonnummer 06235 44215 oder per E-Mail an elisa.jung@schifferstadt.de weiter.