Fünf Kubikmeter Abfall, inklusive eines Sessels – das ist die zweifelhafte Ausbeute der Müllsammler, die vergangene Woche an drei Tagen in Schifferstadt unterwegs waren. Der städtischen Aktion „Sauberes Schifferstadt“ folgten Bürger jeden Alters, formiert in 20 Gruppen nahmen sie sich diesmal die Gewässer der Stadt vor.

Knapp 20 Millionen Tonnen Abfall landeten 2018 in den rund 720 Entsorgungsanlagen in Rheinland-Pfalz, „das sind 5,3 Prozent mehr als noch 2007“, schreibt die Schifferstadter Stadtverwaltung. Ein noch viel größeres Problem aber sei der Müll, der nicht entsorgt wird, sondern in der Natur oder mitten in den Orten oder Städten wie Schifferstadt abgelegt wird. Und genau hier setze die Aktion „Sauberes Schifferstadt“ an.

Alle freiwilligen Müllsammler erhielten im Rathaus oder beim Bauhof kostenlose Müllsäcke. Dann ging es auch schon los, diesmal wurden die Gewässerbereiche durchstreift, etwa an den Bächen im Neubaugebiet, am Schwanenweiher oder Ranschgraben. Neben Schnapsflaschen und Plastikmüll sei sogar ein Sessel unter den Fundstücken gewesen. Unter den Sammlern waren auch die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne) und Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), sie schaffte zwei Säcke in zehn Minuten: „Es ist erschütternd zu sehen, wie viel Müll liegenbleibt“, sagte sie, vor allem über die zahllosen Kippenstummel unter den Sitzbänken habe sie sich geärgert.

Müll melden per App

„Wie viel jeder einzelne raucht, bleibt ihm selbst überlassen, aber es gibt keinen Grund, den Müll danach überall liegen zu lassen“, sagte die Bürgermeisterin. Doch sie sieht auch Positives: „Es ist schön, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Schifferstadter Bürger zusammengekommen sind, um unsere Stadt sauberer zu machen.“ Die prall gefüllten Säcke wurden schließlich vom Stadtservice zur Entsorgung eingesammelt.

Passend zum Schwerpunkt Gewässer gestalteten Kita-Kinder und Schüler etliche Poster, Fotos und Zeichnungen, die in der Waldfesthalle präsentiert wurden, in der die fleißigen Helfer auch mit Essen und Getränken vom MGV 1854 versorgt wurden. Für ein sauberes Schifferstadt kann nach Informationen der Stadt auch nach der Aktion jeder Zeit etwas getan werde – mit der Meldoo-App. Mit dieser können illegale Müllablagerungen direkt ans Ordnungsamt per Bild und mit Standortangabe gemeldet werden.