Die Pfälzer Sprache kann vieles so wunderbar auf den Punkt bringen. Das hat auch der Gewerbeverein der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim erkannt und diese Tatsache für seine aktuelle Anzeigen- und Plakat-Initiative genutzt. Markige Pfälzer Slogans sollen das örtliche Gewerbe stärken. Und es sollen noch mehr werden.

Mit sechs Anzeigen im Amtsblatt, von denen bereits einige erschienen sind, sowie Plakaten in den Mitgliedsbetrieben möchte der Verein für das Einkaufen in der Verbandsgemeinde werben, genauer mit Slogans wie „Mach mit! – Heimat-Schoppen geht immer ...“ und pfälzischen Sprüchen wie „Mer kaafen do, wo mer dehääm sinn“ oder „Laaf ned fort. Kaaf im Ort.“ Dabei soll in den nächsten Wochen auf das vielfältige Angebot des Einzelhandels, der Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie und des Handwerks seiner 60 Mitglieder vor Ort aufmerksam gemacht werden.

Das Thema der Stärkung des örtlichen Gewerbes ist seit Langem eines der zentralen Anliegen des Gewerbevereins. „Gerade in den letzten Wochen hat sich gezeigt, wie wichtig ein gutes Angebot im Ort ist“, sagt der Gewerbevereinsvorsitzende Uwe Schölles. Zwar müssten sich auch die 60 Mitgliedsbetriebe mit den allgemeinen Einschränkungen und Beschränkungen zurechtfinden, allerdings habe sich gezeigt, dass vor allem der Einzelhandel vor Ort in der Corona-Krise stärker frequentiert werde und die Verbraucher eher in der Nähe geblieben seien. „So zeigt die Krise, wie wichtig der Erhalt einer vielfältigen Gewerbelandschaft zur Versorgung vor Ort ist, die dafür eine aktive Unterstützung durch die Verbraucher benötigt“, sagt Schölles.

Ideen gern gesehen

Daneben haben die Einschränkungen auch die Kreativität der Gewerbetreibenden gefördert, so werden zum Beispiel Kunden stärker über soziale Medien angesprochen und erreicht. „Im Gewerbeverein wollen wir Gewerbetreibende vernetzen, uns gegenseitig unterstützen und mit unserer Initiative möchten wir nun auch die Menschen hier am Ort zur Unterstützung des örtlichen Gewerbes aufrufen, was ja auch ein Stück weit Zusammenhalt bedeutet.“ Aufgerufen ist die Bevölkerung auch bei der Suche nach passenden pfälzischen Sprüchen für die Anzeigen und Plakate, die an die E-Mail-Adresse gewerbeverein@generalagent.de geschickt werden können. „Wir freuen uns über jede Idee“, sagt der Gewerbevereinsvorsitzende. Die Idee zu dieser Aktion entstand aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel die bundesweiten „Heimat shoppen“-Aktionstage, die für September geplant sind, sowie vergleichbare Aktionen in anderen Orten. Und auf ähnliche Weise wirbt der Gewerbeverein auch immer für seine alle zwei Jahre stattfindenden Gewerbeausstellung, die in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt wurde.