Mit einem ungewöhnlichen Aufruf wendet sich die Stadtverwaltung Schifferstadt an die Öffentlichkeit: Sie hätte gerne die Schlüssel für die E-Bike-Ladefächer am Schillerplatz zurück. Dort können der Stadt zufolge derzeit keine Akkus aufgeladen werden, da die Fächer von Unbekannten kurz vor der Straßenfasnacht für die Lagerung von rund 38 Dosen Energydrinks zweckentfremdet wurden. Das Ordnungsamt der Stadt musste die Fächer öffnen, und nun sind sie nicht mehr abschließbar. Um die Ladesäule wieder verwenden zu können, müssten neue Schlösser eingebaut werden. Diese Kosten könnten jedoch vermieden werden, wenn die Schlüssel von den „Dosenbesitzern“ zurückgegeben werden. Im Gegenzug bietet die Stadtverwaltung an, die beschlagnahmten Dosen wieder auszuhändigen. Ebenso wäre auch eine anonyme Schlüsselrückgabe im Briefkasten der Stadtverwaltung möglich. Diese will, so wird in dem Schreiben versichert, von einer Ordnungswidrigkeitsstrafe absehen. „Der ehrliche Entwender der Schlüssel wendet sich bitte an stadtverwaltung@schifferstadt.de“, heißt es am Ende der Mitteilung der Stadt.