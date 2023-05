Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Künstler aus aller Welt zeigen beim sechsten Airbrush-Camp im Carl-Bosch-Haus in Maxdorf Techniken und Tricks für beeindruckende Werke. Das Treffen in der Pfalz lockt sogar Teilnehmer von außerhalb Deutschlands an.

Wo sonst das Publikum im großen Saal sitzt, sind mehrere Reihen Tische aufgebaut, auf denen sich die Kursteilnehmer Pulte aufgebaut haben. Rechts und links davon stehen bei allen unzählige