Hatte jemand am Freitagabend sein Auto in der Waldseer Straße stehen und es ist beschädigt worden? Der sollte sich der Polizei zufolge bei der Inspektion Schifferstadt melden. Hintergrund ist, dass die Beamten am Freitag gegen 21.30 Uhr gerufen wurden, weil ein 33-Jähriger in der Waldseer Straße lärmte und schrie. Als er die Beamten erblickte, wurde er noch aggressiver und schlug gegen vor Ort befindliche Fahrzeuge. Aufgrund des gleichbleibenden aggressiven Gemütszustands wurde der Mann zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und verbrachte den Polizeiangaben zufolge dort die anschließende Nacht. Kontakt zur Polizei unter der Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.